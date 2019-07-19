ВСУ открыли минометный обстрел по окраинам Донецка

Украинские военные вновь открыли минометный огонь по окраинам Донецка. В результате обстрела погибла местная жительница, на дом которой упали сразу несколько снарядов.

Также серьезно пострадали более 20 зданий, в том числе два детских сада - в них выбиты стекла.

Всего за несколько часов бойцы ВСУ выпустили по территории Донбасса более 300 мин. Однако ответный огонь военные ДНР открывать не стали.

Накануне контактная группа на заседании в Минске согласовала бессрочное перемирие в Донбассе, которое начнет действовать с 21 июля.