Мощный взрыв прогремел в дипломатическом районе Кабула

В дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв, сообщает Reuters. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 68 человек. Все они доставлены в больницы.

Взрыв произошел в понедельник в утренний час пик в густонаселенном квартале города. Там расположены многочисленные диппредставительства зарубежных стран, в том числе посольство США, а также здание Минобороны Афганистана.

Подробности случившегося уточняются. Место происшествия оцеплено полицией.