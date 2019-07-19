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Очевидец падения Чуриковой со сцены рассказала подробности инцидента

Ян Брацкий
08:06 19.07.2019
Упавшую артистку подняли на руки и отнесли за кулисы, где первую помощь ей оказала женщина врач пришедшая на спектакль.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press

Первую помощь пострадавшей от падения со сцены Инны Чуриковой оказали зрители, пришедшие на спектакль. Об этом «Звезде» рассказала Анна Душутина, которая сидела в первом ряду.

По словам девушки, все произошла в считанные секунды и сама народная артистка СССР не успела ничего понять. После инцидента Чурикову срочно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

«Вчера во время спектакля, практически в самом конце, Инна Чурикова оступилась на сцене и упала. Падение было ужасным, потому что у сцены есть выступ и она упала один раз, потом произошла амортизация и она упала еще ниже на пол. Зрители подскочили со своих мест и подняли ее. Она даже ничего не успела сообразить. На руках актрису донесли до кулис. Поразило то, что работники театра никак не отреагировали», - рассказала зрительница.

Несколько минут зрители оставались на своих местах, пока артистке оказывали первую помощь. Спустя некоторое время на сцену вышел представитель театра и сообщил, что спектакль продолжаться не может.

«В зале была женщина врач, которая бросилась за кулисы, чтобы оказать помощь. Скорую помощь мы не видели. Стали покидать зал, переговаривались на улице и было у всех смятение и непонятные чувства. Спектакль не был завершен и вообще жалко, что так вышло. Пришли за положительными эмоциями, смеялись, так как остановка была великолепна и такое завершение. Люди были в шоке от увиденного, от кульминации», - выразила сожаление Душутина.

Немного позже супруг актрисы Глеб Панфилов сообщил прессе, об улучшении состояния здоровья Инны Чуриковой. Сейчас врачи обследуют ее и устанавливают тяжесть возможных травм. Не исключено, что пострадавшая могла повредить руку при падении со сцены. Не исключено, что Чурикова могла оступиться из-за внезапного головокружения.

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