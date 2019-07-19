«Нафтогаз» заявил о желании начать переговоры по транзиту

Руководство украинского «Нафтогаза» заявило о готовности продолжить переговоры по условиям транзита топлива в Европу. В компании согласны с вариантом, предложенным вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, и готовы работать над договором по реализации подобного сценария.

Исполнительный директор «Нафтогаза» оговорился, что данный вариант возможен только при согласии российской стороны.

«Господин Шевчович, вице-президент Еврокомиссии, на прошлой трехсторонней встрече предложил вариант, который соответствует пониманию Европы об экономически обоснованных условиях транзита, которые могут быть реализованы на практике. Мы с этим вариантом согласны», - напиcал Витренко на своей странице в Facebook.

По его словам, новый договор должен представлять собой операторское соглашение относительно мощностей объемом 90 миллиардов кубометров газа ежегодно и соглашение о бронировании мощностей еще на 60 миллиардов кубометров. Договор предложено заключить на десять лет.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страну ждет катастрофа в случае потери транзита российского газа.

Суслов уверен, что Киев не сможет поддерживать давление в газопроводах, если утратит транзит. Для их полноценной работы необходим объем в 20 миллиардов кубометров газа, в то время как 10,5 из них являются импортными.