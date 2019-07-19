В МИД Ирана заподозрили США в ликвидации собственного беспилотника

США могли сбить собственный беспилотник под видом того, что устройство якобы принадлежало Ирану. Об этом сообщил заместитель главы иранского Министерства иностранных дел Аббас Аракчи.

«Мы не теряли никакого беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-то еще. Я беспокоюсь, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке собственный беспилотник», - написал он в своем Twitter.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф также сообщал, что у Ирана нет никакой информации о потере беспилотника.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

По словам главы государства, дрон якобы представлял угрозу для корабля и игнорировал многочисленные сигналы не приближаться к судну. Трамп назвал действия Тегерана «враждебной провокацией» против американских кораблей, находящихся в международных водах. И уточнил, что США оставляют за собой право защищать «персонал, объекты и интересы».