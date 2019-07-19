Путин прибыл в Братск для участия в совещании по ликвидации паводка
Президент посмотрит, как на местах идет ликвидация последствий наводнения.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Братск, где проведет совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Самолет главы государства приземлился в аэропорту ранним утром. Сразу после этого кортеж российского лидера направился в Тайшетский район, где Путин лично проверит, какими темпами ведутся работы по устранению последствий паводка.