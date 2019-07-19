Александр Ширвиндт отмечает 85-летие

Худруку Московского академического театра сатиры Александру Ширвиндту исполнилось сегодня 85 лет.

Свой юбилей народный артист РСФСР решил не отмечать пышным праздником и отправился на рыбалку на Валдай.

Александр Ширвиндт родился в Москве в музыкальной семье. С отличием окончил знаменитое Щукинское училище, а затем был приглашен в Ленком, где прослужил до 1968 года, исполнив около 30 ролей. Затем перешел в Театр на Малой Бронной, а в 1970 году судьба связала его с Театром сатиры, где он трудится и по сей день.

Широкой аудитории Ширвиндт полюбился своими ролям в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Ирония судьбы», «Вокзал для двоих», «Самая обаятельная и привлекательная» и многим другим. А его теледуэт с Михаилом Державиным стал одним из самых популярных в СССР.