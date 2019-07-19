В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера

В России уже сегодня ведутся исследования по созданию нового двигателя для сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщил генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П. И. Баранова Михаил Гордин.

По его словам, такие исследования ведутся непосредственно в институте.

«В этом плане мы находимся в общемировом тренде», - уточнил он.

Говоря об особенностях такого двигателя для гражданского самолета, Гордин заметил, что речь идет о том, чтобы избежать звукового удара при сверхзвуковом полете, а также шума в районе аэропорта.

«Никто пока не знает, как эффективно с этим бороться, ни с регуляторной точки зрения, ни с технологической», - сказал он в интервью РИА Новости.

При этом директор института подчеркнул, что военным самолетам ни звуковой удар, ни шум не помеха.

Ранее российский президент предложил сделать гражданскую версию бомбардировщика Ту-160, понаблюдав за его полетом в ходе визита на Казанский авиационный завод. Путин тогда отметил, что такой самолет будет иметь преимущество перед советским сверхзвуковым лайнером Ту-144.