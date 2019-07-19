Очаг боррелиоза: СМИ уличили Пентагон в потере контроля над «боевыми» клещами

В военном бюджете США на 2020 год появилась необычная поправка: Палата представителей потребовала от Пентагона в обмен на деньги раскрыть подробности разработки биологического оружия с использованием клещей в период холодной войны.

В частности, конгрессмен от Нью-Джерси Кристофер Смит обратился к правительству с призывом установить, действительно ли в 1950-1975-х годах проводились эксперименты по использованию клещей в качестве биологического оружия.

Если же выяснится, что такие опыты действительно ставились, то Пентагону следует предоставить подробности, убежден Смит. Например, достаточно ответить на вопрос, выпускались ли участвовавшие в опытах паукообразные за пределы лабораторий, и как это было – в качестве эксперимента или нет.

Причиной повышенного интереса к клещам стала изданная в США книга Криса Ньюби «Укушенный: Секретная история болезни Лайма и бактериологического оружия». В ней сообщается о том, что болезнь Лайма, так же известная как клещевой боррелиоз, была результатом неудачных опытов военных по использованию клещей в качестве разносчиков опасных болезней.

Боррелиоз вызывается бактерией из рода Borellia. Ее переносчиками являются искодовые клещи. Первооткрывателем бактерии стал Вилли Бургдорфер. Он работал на Пентагон и участвовал в программах по применению кровососущих насекомых в качестве разносчиков заразы.

Как уточняет Popular Mechanics, в США программа пошла «наперекосяк», поскольку биологическое оружие вырвалось за пределы лаборатории. При этом первыми жертвами болезни Лайма оказались американцы. И до сих пор ежегодно регистрируется порядка 30 тысяч заболевших.