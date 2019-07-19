Пламя, дым и взрывы: на Сицилии проснулся вулкан Этна

На юге Сицилии извергается вулкан Этна. Специалисты Национального института геофизики и вулканологии зафиксировали повышенную активность огнедышащей горы в верхней части ее юго-восточного склона. Там находятся, так называемые новые кратеры.

В этот раз Этна проснулась 14 июля и постепенно набирала силу. Минувшей ночью небо окрасилось в яркий цвет, из жерла начал бить поток раскаленной лавы. Слышны взрывы и в небо поднимается столб вулканического пепла.

Вулканологи сообщают, что извержение сопровождается незначительным землетрясением. В международном аэропорту Катании, где традиционно внимательно следят за поведением Этны, сообщили, что серьезных корректив в работу воздушной гавани вносить не планируют.

Нынешнее извержение не представляет угрозы для авиации и людей, живущих неподалеку от горы. Этна - крупнейший действующий вулкан в Европе, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.