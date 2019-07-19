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На краю Солнца: в Сети нашли кадры «доказательства» существования НЛО

Наталия Майорова
07:56 19.07.2019
Один из уфологов полагает, что эти кадры - еще одно доказательство существования внеземной жизни.
© Видео: vigilante ovni, YouTube © Фото: vigilante ovni, YouTube

Загадочное «НЛО» нашли пользователи Сети на кадрах, которые удалось зафиксировать телескопам NASA вблизи Солнца. Ролик был снят солнечной и гелиосферной обсерваторией (SOHO).

Интернет-пользователи убеждены, что на видео якобы показано, как неизвестный массивный объект в течение некоторого времени находится на близком от Солнца расстоянии. При этом он не движется даже тогда, когда происходит вспышка.

По мнению тайваньского уфолога Скотта Уоринга, исследователям неоднократно удавалось видеть подобные НЛО. И однажды, по его словам, такой объект пятикратно превышал размерами Землю. На этих кадрах, по мнению Уоринга, показана настоящая «работа» Солнца: уфолог убежден, что звезда на самом деле «полая» внутри и содержит системы планет. А их обитатели, в свою очередь, якобы имеют возможности вылетать на кораблях в космос через «врата» Солнца. Кадры были опубликованы на YouTube.

Исследователь полагает, что эти кадры - еще одно доказательство существования внеземной жизни, добавляет The Mirror. Уоринг твердо убежден, что NASA якобы вовсе скрывают правду о так называемых инопланетянах.

Однако в NASA эту информацию никак не прокомментировали. Также нет никаких официальных подтверждений того, что на ролике действительно показано НЛО.

В настоящее время вокруг «Зоны 51» в США развиваются самые настоящие страсти: пользователи Сети убеждены, что именно там якобы скрываются инопланетяне, и собираются штурмом взять территорию уже в начале осени.

Американский физик Боб Лазар, который якобы занимался исследованиями на территории «Зоны 51», предупредил всех, кто намерен штурмовать эту территорию.

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