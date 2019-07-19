Два человека госпитализированы после инцидента с самолетом в Шереметьево

Два человека госпитализированы после инцидента с пассажирским самолетом авиакомпании Nordwind Airlines в Шереметьево. Ранее стало известно, что перед вылетом лайнера из столицы в Ереван сработала сигнализация задымления в кабине пилотов.

Экипаж принял решение прекратить взлет и эвакуировать пассажиров по надувным трапам. В салоне находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.

«Рейс N4 447 авиакомпании Nordwind Airlines вылетел в 05:32 мск по маршруту Москва - Ереван, на вылет зарегистрировано 145 пассажиров, 28 пассажиров приняли решение об отмене перелета, в их числе два пассажира, которые были госпитализированы в клинику», - заявили в пресс-службе Шереметьево.

В Росавиации создана специальная комиссия, которая займется установлением всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана оценка действиям экипажа.

По предварительной информации, во время подготовки борта к вылету, мог быть нарушен регламент и технологическая жидкость, попав в системы жизнеобеспечения, спровоцировала задымление в салоне и кабине экипажа.