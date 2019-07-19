Ученые опровергли пользу кофе в борьбе с раком

Ежедневное употребление кофе не спасет от развития онкологических заболеваний, как считалось ранее. К такому выводу пришли ученые из Медицинского научно-исследовательского института QIMR Berghofer в Австралии.

Исследователи проанализировали данные о 46 тысячах людей, которым был диагностирован рак. Семь тысяч из них умерли от этого заболевания.

Как уточняется в пресс-релизе MedicalXpress, несмотря на то, что имеются исследования о снижении вероятности развития колоректального рака благодаря употреблению кофе, люди с генетической предрасположенностью к любви к этому напитку чаще страдают от этого заболевания.

Это несоответствие стало причиной для дополнительных исследований. Новая работа показала, что склонность к употреблению кофе не является ни фактором риска, ни способом защиты от рака.

Ранее стало известно, что традиционный утренний кофе вызывает зависимость, такую же как, например, от никотина. Об этом рассказали ученые и даже подтвердили это статистикой: больше половины тех, кто привык начинать день с ароматного напитка, при вынужденном отказе от него переживают абстинентный синдром, то есть ломку. При этом у них появляется вялость, раздражительность и головные боли.