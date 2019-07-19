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Пассажирский лайнер экстренно приземлился в Екатеринбурге

Ян Брацкий
06:56 19.07.2019
Подробности инцидента не сообщаются, но известно, что пассажиры смогут продолжить путь через несколько часов.
Пассажирский лайнер экстренно приземлился в Екатеринбурге
© Фото: Markus Mainka, globallookpress

Пассажирский самолет авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Лайнер следовал по маршруту Самара – Сургут, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, отказавшись раскрывать подробности инцидента.

«Рейс UT-414 Самара - Сургут сегодня в 3.48 (1.48 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы воздушной гавани.

На время ожидания пассажирам предоставили горячее питание и разместили их в гостиницах. В настоящее время люди находятся в помещении аэропорта. Вылет самолета Boeing-737 в пункт назначения отложен до 10:00 по московскому времени.

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