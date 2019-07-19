Тайна красной ягоды: ученые назвали полезный напиток для полетов на Марс

Красное вино может быть полезно для здоровья: в этом напитке содержится вещество ресвератрол, которое помогает мышцам избежать атрофии. Особенно это полезно в условиях полного отсутствия гравитации. Ученые подчеркивают, что речь идет о небольших порциях алкоголя.

Исследователи пришли к выводу, что употребление красного вина в малых дозах может быть полезным для космонавтов, которые полетят на Марс.

По данным Frontiers and Physology, если человек проживет три недели в космосе, то объем мускулов в его голенях может сократиться примерно на треть.

«Мы показали, что с этим можно бороться при помощи правильной диеты, что особенно важно для членов марсианских экспедиций, у которых не будет тренажеров, как у экипажа МКС», - говорится в сообщении.

В частности, ресвератрол из вина и кожуры винограда может оказать благотворное влияние на организм человека, а также препятствует атрофии мускулов. Кроме того, данное вещество может активировать гены, которые отвечают за реакцию на клеточный стресс и другие раздражители, способные уменьшить продолжительность жизни.

Вместе с тем ресвератрол способен замедлять процессы, связанные с диабетом второго типа.

Однако же ранее другие исследователи пришли к выводу, что алкоголь – это главная причина смерти людей. Ежегодно из-за чрезмерного употребления спиртного умирает около трех миллионов человек, что больше показателя смертности от СПИДа, насилия или ДТП.