В конгресс США внесен законопроект о санкциях в отношении сотрудников российских спецслужб

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США предложили ввести санкции в отношении «сотрудников безопасности России». Поводом для очередных ограничений послужило содержание под стражей украинских моряков, которые осенью прошлого года стали участниками грубой провокации в российских территориальных водах. Соответствующий законопроект уже внесен в палату представителей.

Из совместного заявления следует, что санкции должны быть введены в отношении 24 высокопоставленных сотрудников российской службы безопасности, сообщает РИА Новости.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября 2018 года. Два катера «Никополь» и «Бердянск», а так же буксир «Яны Капу» незаконно пересекли государственную границу РФ. На законные требования российских властей капитаны судов не реагировали. После задержания, на берег были доставлены 24 человека, среди которых оказались двое сотрудников СБУ.

В Кремле произошедшее назвали грубейшей провокацией, направленной на срыв президентских выборов на Украине. Ранее Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всех задержанных моряков на три месяца.