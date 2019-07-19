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В Швейцарии разработали беспилотник в виде кастрюли: видео

Наталия Майорова
06:28 19.07.2019
Акцент был сделан на силовой установке: два пропеллера дрона помещены внутрь корпуса.
© Видео: École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), YouTube © Фото: École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

В Швейцарии разработали новый беспилотник, форма которого отдаленно напоминает кастрюлю. При этом устройство способно преодолевать вдвое большее расстояние, чем его предшественники.

Аппарат был разработан сотрудникам федерального техуниверситета Лозанны (EPFL). При этом акцент был сделан на силовой установке: два пропеллера дрона помещены внутрь корпуса.

Благодаря форме полого цилиндра дрон получил улучшенные аэродинамические качества. Ожидается, что таким образом улучшится и механическая стабильность разработки.

Таким образом, дрон должен обладать маневренностью вертолета и механической стабильностью мультикоптера. Кадры были опубликованы на YouTube.

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