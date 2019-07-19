В Швейцарии разработали беспилотник в виде кастрюли: видео

В Швейцарии разработали новый беспилотник, форма которого отдаленно напоминает кастрюлю. При этом устройство способно преодолевать вдвое большее расстояние, чем его предшественники.

Аппарат был разработан сотрудникам федерального техуниверситета Лозанны (EPFL). При этом акцент был сделан на силовой установке: два пропеллера дрона помещены внутрь корпуса.

Благодаря форме полого цилиндра дрон получил улучшенные аэродинамические качества. Ожидается, что таким образом улучшится и механическая стабильность разработки.

Таким образом, дрон должен обладать маневренностью вертолета и механической стабильностью мультикоптера. Кадры были опубликованы на YouTube.