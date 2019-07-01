Опубликовано видео задержания должностных лиц в Дагестане

Сотрудники ФСБ РФ совместно с представителями Следственного комитета и МВД России пресекли на территории Дагестана незаконную деятельность заместителей директора государственного казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика».

По информации правоохранителей, данные должностные лица с 2016 года в нарушение закона о контрактной системе и инвестиционной деятельности заключали госконтракты с аффилированными им коммерческими структурами на строительство, реконструкцию и приобретение объектов дошкольного образования по завышенной стоимости. Финансирование расходов осуществлялось в рамках реализации в Дагестане государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях.

Таким образом чиновникам удалось незаконно завладеть денежными средствами на сумму, превышающую 240 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»). Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.