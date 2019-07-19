В Киеве задумали купить у Польши списанные ракетные катера с протечками

Украина рассмотрит возможность приобрести у Польши списанные ракетные катера ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ. В ВМС Украины уже провели осмотр выставленных на продажу катеров.

Указанные плавсредства встали на вооружение Польши в конце 80-х годов, а списали их только в 2013 году. На настоящий момент стоимость списанных катеров составляет около 210 тысяч долларов. У Metalowiec присутствуют течи в районе машинного отделения и по судну. Об этом сообщает «Украинский милитаристский портал».

Ранее СМИ Китая иронично отозвались об украинском флоте, назвав его гордость рыбацкой лодкой. Журналисты отметили, что в военно-морских учениях Sea Breeze принимал участие американский эсминец с системой раннего обнаружения «Иджис», в сравнении с ним украинский бронированный артиллерийский катер уступает по многим показателям.