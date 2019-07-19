В Шереметьево восстановили хронологию инцидента с рейсом Москва-Ереван

Директор по связям с общественностью Анна Захаренкова рассказала о хронологии событий инцидента, произошедшего сегодня ночью в аэропорту Шереметьево.

Было известно, что Boeing 737 готовился к вылету из Москвы в Ереван. Но из-за сработавших датчиков о задымлении в салоне самолета, экипажем было принято решение остановить лайнер и произвести эвакуацию пассажиров.

«Пассажирский рейс N4477 авиакомпании “Hoрдвинд” в 00.57 мск начал плановый вылет по маршруту Москва - Ереван. Во время разбега по взлетно-посадочной полосе внутри пассажирского салона возникло задымление», - сообщила Анна Захаренкова.

По словам директора по связям с общественностью, командир лайнера доложил наземным службам о сложившейся нештатной ситуации, и принял решение остановить взлет. На борту Boeing 737-800W находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.

«Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение о прерывании взлета, после чего освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке. Возгорания на борту судна не было», - сказала Захаренкова.

После срабатывания сигнала тревоги в аэропорту началась аварийно-спасательная операция. Как уточнила Анна Захаренкова, на место инцидента в кратчайшие сроки прибыли службы аэропорта. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам и доставили в здание терминала.

«Пассажиры и члены экипажа были доставлены в терминал F, им предложено горячее питание и необходимая помощь, с пассажирами взаимодействуют представители авиакомпании и аэропорта Шереметьево, произведена выгрузка багажа и личной клади», - сообщила Захаренкова.

Анна Захаренкова также добавила, что для эвакуированных пассажиров был подготовлен резервный борт. Сам аэропорт начал работу в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.