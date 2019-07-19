В Италии дельфины обратились за помощью к людям: видео

В Италии на пляже курортного города Пескичи, расположенного на юго-востоке страны, туристы наблюдали за редким зрелищем. Молодой дельфин подплыл к купающимся людям и начал с ними общаться. На видео молодой мужчина стоит по грудь в воде, а рядом с ним плавает дельфин, позволяет себя гладить.

Судя по всему, это был молодой дельфин и поначалу отдыхающие думали, что ему просто захотелось поиграть. Но потом выяснилось, что таким образом млекопитающее пыталось привлечь внимание к своей семье и просило о помощи. Оказалось, что на мелководье застряла мать и несколько детенышей. Все дельфины могли погибнуть.

Туристы обратились за помощью в местный порт, и один из капитанов эвакуировал самку на глубину. Сразу же за ней с мелководья уплыли и детеныши, пишет La Repubblica.

Ранее возле побережья Южной Калифорнии местному жителю удалось снять видео, как катер окружили десятки дельфинов. Они синхронно выпрыгивали, а затем исчезали под водой.