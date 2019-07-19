В Европарламенте оценят ущерб от антироссийских санкций

Французский парламентарий Тьерри Мариани, являющийся членом партии «Национальное объединение» и комитета Европарламента по международным делам, заявил, что Евросоюзу необходимо оценить понесенные от взаимных санкций с Россией потери.

По мнению Мариани, после этого станет ясно, насколько пагубными стали для всех введенные ограничительные действия и какое будущее ждет страны в данном контексте.

«Нам необходимо рассчитать, во сколько эти ограничения обошлись обеим сторонам – европейской и российской, – чтобы в дальнейшем поставить на обсуждение вопрос их отмены», - заявил Мариани «Известиям».

Парламентарий собирается поднять данный вопрос на обсуждение сразу же после летних каникул и решения Евросоюзом всех своих административных и кадровых вопросов. Своими действиями член комитета по международным делам собирается выделить нулевой эффект от санкций и донести эту информацию до Европарламента.

Ранее Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2020 года. Европейские лидеры единогласно согласились сохранить ограничительные меры в отношении определенных секторов экономики нашей страны. Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.