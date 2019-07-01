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Автопробег к 75-летию освобождения Белоруссии завершился в Бресте

Валентин Гвоздев
09:05 01.07.2019
Маршрут автопробега повторил движение советских войск в ходе операции «Багратион», в результате которой была полностью освобождена Белоруссия от немецко-фашистских захватчиков.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Типичный Борисов ТБ Тыповы Барысаў VK

ве с половиной тысячи километров и десятки городов позади. Союзный автопробег ДОСААФ достиг своей финальной точки у стен легендарной Брестской крепости. Эта акция, которая посвящена 75-летию освобождения Белоруссии, стала уникальной - Организаторы полностью повторили маршрут наступательной операции «Багратион», в результате нее советская армия разбила немецко-фашистские войска.

Утро на пробеге, начинается с обязательного ритуала. Четырёхколёсные участники принимают водные процедуры, машины к очередному этапу, готовят как на парад.

Александр Песенко - водитель первого класса, за 43 года - ни одной аварии. В автопробеге принимает участие впервые.

«Я первый раз участвую в автопробеге, я в полном восторге! Мы побывали на местах боевой славы, отдали дань памяти нашим отцам и дедам, думаю, это очень важно», - сказал Александр Песенко, водитель 1-го класса.

Стартовав в Москве, колонна прошла около полутора тысяч километров по территории России. Участники посетили вахту памяти «Ржев, Калининский фронт», вместе с детьми из военно-патриотического лагеря «Ратники Отечества» зажгли свечи памяти на Бородинском поле, возложили венки и цветы у десятков мемориалов.

«Мы прошли пять областей, 16 населённых пунктов, где проходили памятные мероприятия, в которых приняли участие около 15-ти тысяч человек. Это говорит о том, что память жива», - Владимир Рыжов, сказал начальник отдела организации и проведения военно-патриотических мероприятий ДОСААФ России.

Символически экватором пробега, стала граница двух государств. Здесь руководство колонной приняла белорусская сторона.
Беларусь - первой приняла на себя удар гитлеровских полчищ. Четверть населения страны была уничтожена, беда коснулась каждой семьи. Поэтому здесь с особым трепетом относятся к памяти тех, кто отдал жизнь защищая нашу страну.

«В Белоруссии очень чтут память своих дедов, прадедов и до конца файла Помните тех, кто завоевал победу, любите своё Отечество, будьте патриотами своего Отечества. Вот наверное в этих словах есть глубокий смысл, в том числе и нашего пробега», - сказал Геннадий Емельянов заместитель председателя организационной структуры ДОСААФ г. Минска и Минской области.

Маршрут автопробега повторяет движение советских войск в ходе освободительной операции. Финальной точкой пробега, стала легендарная Брестская крепость. В помять о бессмертном подвиге советских солдат, в музей крепости на вечное хранение была передана земля из городов-героев и городов воинской славы, собранная участниками во время пробега.

Совместный автопробег ДОСААФ России и Белоруссии завершен, но сотрудничество оборонных обществ на этом не завершается. Только в этом году запланировано более 20 совместных мероприятий, и эта цифра растёт с каждым годом.

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