СМИ: при запуске ракеты Atlas-5 в работе двигателя РД-180 произошел сбой

Во время запуска ракеты-носителя Atlas-5, оснащенной российским двигателем РД-180, возникла нештатная ситуация. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя пресс-службы United Launch Alliance (ULA) Джули Арнольд.

По данным агентства, инцидент произошел в 2018 году. Тогда во время запуска положение двигателя немного отклонилось от заданного, однако в итоге это не повлияло на пуск ракеты.

«Пуск был полностью успешным», - приводит агентство слова представителя ULA.

Джули Арнольд при этом подчеркнула, что РД-180 является надежным двигателем, который летал 79 раз на ракетах Atlas-5 «со 100-процентной успешностью полетов».