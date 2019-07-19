Шереметьево заработало в штатном режиме после инцидента с рейсом Москва - Ереван

Аэропорт Шереметьево после инцидента с рейсом Москва - Ереван работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию.

По заявлению директора по связям с общественностью воздушной гавани Анны Захаренковой, и вылет и прилет лайнеров осуществляется без задержек и без нареканий. Эту информацию представитель пресс-службы озвучила в беседе со «Звездой».

Напомним, в момент, когда рейс из Москвы в Ереван готовился ко взлету, у него сработали датчики задымления в кабине пилотов. Экипаж принял решение прервать полет и экстренно эвакуировать пассажиров. По данным МЧС, в результате срочной эвакуации пострадали 8 человек.