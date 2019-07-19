Росавиация: эвакуированных пассажиров рейса Москва-Ереван отправят резервным бортом

В Росавиации сообщили, что пассажиров, эвакуированных с рейса Москва-Ереван в аэропорту Шереметьево, планируют отправить резервным бортом в 04:30 по московскому времени.

Boeing 737 готовился к вылету, когда сработал датчик задымления в кабине пилотов. Экипаж принял решение эвакуировать пассажиров.

На борту лайнера находились 187 человек. Самолет сразу же прекратил движение, а пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Во время эвакуации восемь пассажиров получили ссадины и ушибы.

В Росавиации сообщили, что командир лайнера принял верное решение, сообщает РИА Новости. Ведомство сформировало специальную комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента, произошедшего в аэропорту Шереметьево.