В Шереметьево срочно эвакуировали рейс Москва-Ереван из-за задымления
Сработал датчик задымления на взлете, экипаж принял решение прервать полет.
© Фото: flickr
В Шереметьево были экстренно эвакуированы пассажиры одно из авиалайнеров. Когда самолет уже готовился к вылету и находился на полосе, сработали датчики задымления. Экипаж принял решение прервать полет и экстренно эвакуировать пассажиров.
Во время эвакуации по надувным трапам, 8 человек пострадали. Двоих госпитализировали, сообщает «Интерфакс»
Однако в авиакомпании информацию о пострадавших на данный момент не подтвердили. По данным, озвученным на горячей линии, пассажиры были успешно эвакуированы.
«Было задымление, причина устанавливается. Командир воздушного судна принял решение об эвакуации пассажиров по надувному трапу. Все пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет», - сообщили «Звезде» на горячей линии Nordwind Airlines.