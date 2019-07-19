В Шереметьево срочно эвакуировали рейс Москва-Ереван из-за задымления

В Шереметьево были экстренно эвакуированы пассажиры одно из авиалайнеров. Когда самолет уже готовился к вылету и находился на полосе, сработали датчики задымления. Экипаж принял решение прервать полет и экстренно эвакуировать пассажиров.

Во время эвакуации по надувным трапам, 8 человек пострадали. Двоих госпитализировали, сообщает «Интерфакс»

Однако в авиакомпании информацию о пострадавших на данный момент не подтвердили. По данным, озвученным на горячей линии, пассажиры были успешно эвакуированы.