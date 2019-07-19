Эвакуация рейса Москва - Ереван в Шереметьево попала на видео

В Сети опубликованы кадры экстренной эвакуации рейса Москва – Ереван, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево.

На видео показан сам лайнер и приставленный к нему трап. Съемку ведет один из эвакуированных пассажиров. На кадрах видно, как он и еще несколько человек ожидают окончания эвакуации на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Никто из них не паникует, процесс проходит спокойно. Автор видео выражает негодование по поводу того, что сотрудники воздушной гавани не провели все необходимые проверки перед тем, как отправить лайнер в полет. Видеоролик опубликовал паблик Baza.

«Там что-то сгорело из проводов, и мы не полетели. Когда летят, хотя бы проверять надо», - говорит автор.

Напомним, в момент, когда самолет уже готовился к вылету из Шереметьево, у него сработали датчики задымления. Экипаж принял решение прервать полет и экстренно эвакуировать пассажиров. По данным МЧС, в результате срочной эвакуации пострадали 8 человек.