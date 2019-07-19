Ученые выявили еще одну причину возникновения инфарктов и инсультов

Ученые американского исследовательского центра Kaiser Permanente выявили новую причину возникновения инфарктов и инсультов. Они провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллионов пациентов, которые лежали в различных американских больницах с 2007 по 2016 годы.

Специалисты пришли к выводу, что высокое диастолическое давление (в момент расслабления сердечной мышцы) и высокое систолическое давление (в момент сокращения сердца) одинаково влияют на острое нарушение кровообращения. Ранее считалось, что диастолическое давление можно в расчет не брать, передает портал EurekAlert!

Ранее, ученые из Аризонского университета провели исследование, которое показало, что некачественный и недолгий сон приводит к повышению артериального давления. В ходе эксперимента выяснилось, что у тех людей, кто ночью плохо или мало спал, утром фиксировалось повышенное давление. Таким образом, ученые пришли к выводу, что для нормализации давления человеку необходимо высыпаться. Считается, что в норме артериальное давление должно находиться в пределах 120/80 миллиметров ртутного столба. Человек должен спать ночью от семи до девяти часов и ложиться в кровать не позже 23:00.