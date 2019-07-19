МЧС: восемь человек пострадали при эвакуации самолета Москва - Ереван в Шереметьево

Пассажиров остановившего вылет из столичного Шереметьево Boeing 747 экстренно эвакуировали по трапам. Восемь из них пострадали.

Всего на борту лайнера находилось 187 человек. Причиной эвакуации стал сигнал о задымлении в кабине пилота. Самолет сразу же прекратил движение, а пассажиров эвакуировали. Во время этого процесса восемь пассажиров получили ссадины и ушибы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.

Также стало известно, что информация о задымлении не подтвердилась, никаких возгораний на борту не обнаружено. Для эвакуированных и доставленных в здание аэропорта пассажиров готовится резервный лайнер.

Напомним, когда самолет уже готовился к вылету и находился на полосе, сработали датчики задымления. Экипаж принял решение прервать полет и экстренно эвакуировать пассажиров. По данным горячей линии авиакомпании Nordwind Airlines, пострадавших при происшествии нет, и все пассажиры были успешно эвакуированы.