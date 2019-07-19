Рептилье логово: кишащую крокодилами реку сняли на видео с коптера

В Австралии сняли реку, кишащую крокодилами. Кадры, полученные с помощью коптера, способны ужаснуть даже самых ярых любителей животных.

Летательный аппарат стремительно проходит над раскинувшейся рекой. В момент, когда он начинает полет, перед ним в реку ныряют два крокодила, но как только коптер разгоняется, становится ясно, что эти двое – лишь часть огромного выводка рептилий. Крокодилы буквально заполонили реку, переплывая ее в разнообразных направлениях и постоянно выныривая то там, то здесь. Темные силуэты хищников видны на протяжении всего устья. Кадры с коптера опубликованы в профиле пилота вертолета и ловца животных Мэтта Райта в Instagram.

Между тем, не только в Австралии можно так близко встретить хищных рептилий. В Новосибирске во время гастролей цирка сбежал крокодил. Двухметровому животному удалось незаметно выйти из клетки, после чего беглеца обнаружили прогуливающимся по парковке.