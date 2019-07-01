Ученые назвали заболевание, повышающее риск развития онкологии

У людей с рассеянным склерозом риск развития онкологии повышен на 14%. К такому выводу пришли ученые из Норвегии в докладе, представленном на пятом конгрессе Европейской академии неврологии в Осло, сообщает издание Medicalxpress.

Результаты 65-летнего исследования, за время которого были проанализированы данные более 40 тысяч человек, показали, что в особой опасности у людей с рассеянным склерозом находятся органы дыхания. По сравнению с людьми, не имеющими этого заболевания, риск поражения их раком повышен на 66%. Для центральной нервной системы этот показатель составляет 52%, для мочевыводящих путей – 51%.

Ведущий исследователь из Университетской больницы Хокланд (Берген) доктор Нина Гриттен пояснила, что в исследовании особо подчеркивается необходимость повышения осведомленности о риске развития рака у пациентов с рассеянным склерозом. По ее словам, это должно привести к сокращению времени диагностики рака и более эффективной терапии.