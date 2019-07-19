Иран ответил на заявление США о сбитом беспилотнике

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф ответил на заявление президента США Дональда Трампа о сбитом американскими военными иранском беспилотнике.

Дональд Трамп заявил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. По словам главы государства, дрон представлял угрозу для корабля и игнорировал многочисленные сигналы не приближаться к судну. Трамп назвал действия Тегерана «враждебной провокацией» против американских кораблей, находящихся в международных водах. И уточнил, что США оставляет за собой право защищать «персонал, объекты и интересы».

По словам министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, у Тегерана нет информации о сбитом американскими военными иранском беспилотнике, сообщает Reuters.