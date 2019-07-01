В России изменится стоимость коммунальных услуг

Плата за коммунальные услуги в России повысится на 2,4%. Это произойдет в соответствии с постановлением о двухэтапной индексации тарифов, которое в ноябре 2018 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Индексация производится из-за повышения ставки НДС с 18% до 20%.

«Принято решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года на уровне 1,7%, а с 1 июля 2019 года дополнительно на уровне 2,4% к январю 2019 года», - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее тарифы в России индексировались только один раз в год - 1 июля. В среднем рост был на уровне 4%.