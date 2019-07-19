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Instagram скрыл число лайков под публикациями

Егор Левин
02:45 19.07.2019
Разработчики приложения ввели новую функцию в нескольких странах в тестовом режиме.
Instagram скрыл число лайков под публикациями
© Фото: Thea Jaeger, Imagebroker.com, Globallookpress

Пользователи Instagram из Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии больше не увидят количество лайков под публикациями в соцсети. Эта возможность останется доступной лишь для авторов постов.

Остальные же смогут увидеть только никнеймы тех, кто отметил ту или иную публикацию как понравившуюся. Целью сокрытия счетчика лайков стала необходимость остановить погоню за лайками и травлю в Интернете. Таким образом любители Instagram будут созидать, а не гнаться за популярностью и сравнивать свои страницы с профилями известных блогеров. Если такой подход возымеет успех, он распространится и на другие страны. Об этом говорится на портале TechCrunch.

Между тем, первые новости о скрытых лайках уже появлялись ранее в контексте сообщений о новинках, тестируемых разработчиками приложения. Также тогда упоминались отметки и стикеры нового типа, а также обновленная функция съемки, подробности о которой не разглашаются.

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