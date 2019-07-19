Оливер Стоун попросил Путина стать крестным его дочери

Американский режиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом его дочери. Просьбу он высказал во время интервью с российским лидером во время съемок нового документального фильма.

В ходе встречи Путин рассказал, что украинский политик Виктор Медведчук однажды попросил его стать крестным. Президент подчеркнул, что в православной традиции в таком случае не отказывают, а быть крестным отцом – большая честь. В ответ Стоун не растерялся и тут же попросил Путина о том же.

«В таком случае я попросил бы Вас стать крестным отцом моей дочери», - заявил он.

В свою очередь, российский лидер поинтересовался, какой конфессии дочь Стоуна и согласна ли она сама на такое. Режиссер заверил, что все будет в порядке и поинтересовался, скольким детям Путин приходится крестным. Президент ответил, что их единицы.

Напомним, украинский политик Виктор Медведчук ранее рассказал, как по просьбе жены попросил Путина стать крестным их дочери. Говоря о том, видит ли крестница своего крестного, Медведчук заявил, что во время их последней встречи в Крыму, еще до 2014 года, Путин преподнес девочке в подарок букет и плюшевого медведя.