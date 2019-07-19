Вагоны отцепились в поезде метро на полном ходу: видео

В московском метро несколько вагонов отцепились на ходу от основного состава. Находившиеся внутри пассажиры сняли видео, которое попало в Сеть. На кадрах видно, как один из вагонов подъезжает к станции, люди внутри спокойны и даже шутят. За кадром слышно, как один из мужчин говорит, что на перроне их должны встречать с цветами.

Инцидент произошел между станциями метро «Петровский парк» и «Савеловская» утром, 19 июля. Было прекращено движение поездов от станции «Хорошевская» до станции «Савеловская» Большой кольцевой линии. Поезда в обратную сторону следовали с увеличенным интервалом. И только около 15:00 движение было восстановлено.

Очевидцы происшествия писали в соцсетях, что поезд разделился на две части. Оставшиеся внутри отцепившихся вагонов пассажиры, ждали почти 20 минут, пока их не вывезут на станцию, сообщает паблик Baza.