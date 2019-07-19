На борту задержанного Ираном танкера находятся россияне
На борту судна находятся 23 человека, среди которых граждане Индии, Латвии, Филиппин и России; количество россиян уточняется.
© Фото: karatzas.nyc
На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero присутствуют россияне. Информацию об этом предоставил представитель компании-владельца судна.
По его данным, на борту находятся 23 человека, среди которых граждане Индии, Латвии, Филиппин и России. Количество россиян уточняется.
В момент задержания Stena Impero находился в международных водах. Об этом сообщает РИА Новости. Фото предоставлено порталом Basil-Karatzas.
Напомним, ранее Иранский Корпус стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер. Британское правительство в экстренном порядке проверяет информацию о танкере, который внезапно ранее пропал со связи.