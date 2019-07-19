Путин ответил, могли ли британские спецслужбы отравить Скрипаля

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не верит, что британские спецслужбы отравили Сергея Скрипаля. Свою точку зрения он выразил во время интервью режиссеру Оливеру Стоуну, запись которого проходила 19 июля в Кремле.

На вопрос интервьюера о том, кто отравил Скрипаля, и намек на то, что это сделали британские спецслужбы, которые «не хотели, чтобы он вернулся в Россию», Путин ответил, что не верит в подобную теорию.

«Если бы хотели отравить, отравили бы. Это же, в принципе, в современных условиях несложно сделать. Конечно. Там, я не знаю, миллиграмма хватает. Но если он находился в их руках, это вообще не представляет никакой сложности. Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был», – объяснил глава государства.

Путин также уточнил, что о местонахождении Скрипаля в данный момент ему ничего не известно.

«Он же шпион, он всё время прячется», - сказал он.

По словам Путина, Скрипаль также вряд ли мог бы обладать какой-то ценной информацией, так как «уже вышел из обоймы».

Экс-полковник ГРУ Сергей и его дочь Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери в марте 2018 года после отравления неизвестным веществом. Британия обвинила Россию в инциденте, однако Москва все обвинения отвергла. Ранее сообщалось, что в посольстве России оценили ход расследования случившегося в Солсбери.