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Путин не видит изменений на Украине после президентских выборов

Кристина Волкова
22:55 19.07.2019
Глава государства при этом добавил, что прошедшее на Украине голосование «было явно протестным».
Путин не видит изменений на Украине после президентских выборов
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что не увидел изменений на Украине после президентских выборов.

Глава российского государства при этом добавил, что прошедшее на Украине голосование «было явно протестным».

«Достаточно много людей вновь избранного президента поддержали в центральных районах Украины, на востоке, на юге. А это всё люди, которые действительно искренне стремятся и желают, во всяком случае, урегулирования», - заявил Путин в ходе интервью с американским режиссером Оливером Стоуном.

Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе избирательной компании неоднократно упоминал о готовности приложить все усилия для урегулирования кризисной ситуации. При этом уже после избрания он начал утверждать, что прямые переговоры с республиками в Донбассе невозможны.

На вопрос о том, могут ли в будущем объединиться Украина с Россией, Путин ответил, что это неизбежно.

«Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений», - сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин выразил готовность сотрудничать с любыми украинскими политическими силами, которые будут двигаться к восстановлению отношений между двумя государствами. При этом президент отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе возможно только путем прямых переговоров Киева и с представителями ДНР и ЛНР.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины в апреле этого года. Во втором туре это поддержали 73,22 процента избирателей, его главного соперника, Петра Порошенко - 24,45 процентов.

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