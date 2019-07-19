Украинская пиццерия решила отпугнуть русскоговорящих оскорбительной вывеской

Владельцы пиццерии в городе Черновцы на Украине решили оградить заведение от «пророссийски настроенных» людей. Для этого на дверь поместили наклейку оскорбительного для россиян характера.

В пиццерии New York Street Pizza пояснили, что это предупреждение для посетителей, которые отказываются разговаривать на английском и украинском языках.

«Мы чисто принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика. Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению», – объяснил украинскому изданию «Страна» администратор заведения.

Клиентов, говорящих на русском, в пиццерии называют «пророссийски настроенными». Издание отмечает, что владельцы и сотрудники заведения не видят в своих действиях нарушения, предусмотренного статьей 161 уголовного кодекса Украины. В ней говорится о наказании за разжигание межнациональной розни и унижение национальной чести и достоинства штрафом либо ограничением свободы на срок до пяти лет.