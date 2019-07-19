Иран задержали иностранный танкер

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о задержании в Ормузском проливе британского нефтяного танкера.

Уточняется, что речь идет о супертанкере Stena Impero, который был задержан «за несоблюдение международных законов».

По данным компании Stena Bulk & Northern Marine Management, предположительно захваченный танкер двигается к берегам Ирана в сопровождении «неопознанных небольших плавательных средств и вертолета». Связи с судном нет, уточнили в агентстве. В компнии добавили, что они находятся в постоянном контакте с компетентными органами Великобритании.

На борту судна находятся 23 моряка, сообщений о пострадавших не поступало, передает Reuters. Британское правительство в экстренном порядке проверяет информацию о танкере, который внезапно ранее ушел со связи в Персидском проливе, назначено совещание.

Ранее, 18 июля, в Иране задержали иностранный танкер, который перевозил миллионы литров контрабандного топлива в Персидском заливе. Задержание произошло 14 июля.

17 июля Иран отбуксировал в свои территориальные воды иностранный танкер, который сломался в Ормузском проливе. Как позднее выяснилось, это было судно, которое шло из ОАЭ под флагом Панамы. Последний раз судно было замечено 14 июля в 02:57 по московскому времени недалеко от иранского города Суза.