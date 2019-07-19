Боевики нанесли удары по сирийским провинциям Хама и Латакия

Российские военные за сутки зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Сирии со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации: в провинции Хама и Латакия. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин на брифинге.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Харуф провинции Латакия и Хуайз провинции Хама», - сказал он.

Напомним, что Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск.

В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.