Премьер-министр Косово ушел в отставку из-за Гааги

Премьер-министр республики Косово Рамуш Харадинай объявил об уходе отставку в связи с вызовом в Гаагу на допрос в Специальный суд по расследованию военных преступлений.

Уточняется, что он проходит там в качестве подозреваемого и намерен ехать в качестве частного лица, а не премьера. Известно также, что обвинения Харадинаю не предъявили и в суд он вызван на допрос.

«Честь премьер-министра и государства должна быть сохранена, поэтому я снимаю с себя полномочия», - заявил премьер-министр в своем Facebook.

Премьер отметил, что до выборов правительство будет продолжать выполнять свои функции. После суда Харадинай надеется вернуть себе мандат. Он также добавил, что не согласен с позицией мирного сообщества относительно ввода его правительством пошлин в сто процентов на сербские товары.

Специальный трибунал по Косово был организован в 2015 году в Гааге для привлечения к ответственности членов Освободительной армии Косово за военные преступления, совершенные во время войны за независимость республики. Суд ведет расследование более пятисот убийств сербов, совершенных с 1998 по 2000 года.

В этот раз суд намерен предъявить обвинение Рамушу Харадинаю, его брату Дауту, косовскому лидеру Хашим Тачи, а также спикеру парламента Кадри Весели. Кроме того, на допросе планируется рассмотреть дела еще по шестидесяти членам ОАК.

В 2012 году Гаагский трибунал во второй раз оправдал Харадиная, признав его невиновным по шести пунктам обвинения, в частности того, что в ходе конфликта, он принимал участие в убийствах и пытках 39 человек.