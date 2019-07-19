В США срочно потребовали шесть ледоколов для конкуренции с РФ в Арктике

Заместитель главы береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель обозначил, чем должны обладать Соединенные Штаты, чтобы составить конкуренцию России на территории Арктики.

«Нам нужны как минимум шесть ледоколов, в том числе три тяжелых. Пока у нас есть единственный ледокол Polar Star, и ему 40 лет», - заявил Абель на конференции по влиянию таяния арктических льдов на операции ВМС.

Также вице-адмирал доложил собравшимся, что российская сторона построила в Арктике шесть новых баз и подготовила шесть новых ледоколов. Слова Абеля цитирует РИА Новости.

Ранее в СМИ рассказали, что США планирует построить в Арктике военный порт якобы с целью сдерживания России. В опубликованной статье отмечается, что стратегическое положение Арктики, большие залежи полезных ископаемых и удобный судоходный путь делают ее привлекательной для многих стран.