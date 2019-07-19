Путин объяснил, почему нельзя слишком ограничивать рост цен на бензин

Серьезное ограничение роста цен на топливо может затормозить развитие нефтеперерабатывающей отрасли в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области.

«Совсем завинтить, задушить - это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти. И это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», - сказал президент, отвечая на вопрос о причине увеличения стоимости топлива в последнее время.

Путин также акцентировал внимание на том, что рост цен в настоящий момент не превышает уровня инфляции: с начала года на моторное топливо, на бензин АИ-95 он составил 1,8%, в то время как инфляция подросла на 2,5%. Это несравнимо с ситуацией прошлого года и обусловлено ситуацией на мировых энергетических рынках, отметил глава государства.

«И это плохо, мы должны эту ситуацию регулировать. Правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, если бы они поставляли на экспорт сырую нефть, они получали бы от правительства», - подчеркнул Путин.

По его словам, при изменении условий на рынке поменяется и взаимодействие между правительством и нефтяными компаниями.

Путин прибыл в Челябинскую область 19 июля для участия в церемонии запуска агломерационной фабрики Магнитогорского металлургического комбината. Объект является новым подразделением горно-обогатительного производства предприятия.