Иран опубликовал видео со «сбитого» США дрона

Иран опубликовал видеозапись, сделанную якобы сбитым США беспилотным аппаратом. Корпус стражей исламской революции (КСИР, одно из подразделений военных сил Ирана) утверждает, что дрон благополучно вернулся на базу на после наблюдения с американским кораблем.

Ролик, опубликованный в Twitter, датирован 18 июля. На нем показано, как летательный аппарат ведет наблюдение за десантным судном Boxer.

«Дрон благополучно вернулся на базу после наблюдения за Boxer, до и после прохода судна через Ормузский пролив», - пишет в публикации в социальной сети Press TV, ссылаясь на данные КСИР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, который представлял угрозу для судна. Летательный аппарат находился на расстоянии менее километра и игнорировал предупреждения о недопустимости сближения. В МИД Ирана при этом заявили, что не теряли дронов в Ормузском проливе. Там также предположили, что США по ошибке могли сбить собственный аппарат.