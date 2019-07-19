Нетрезвые бойцы нацбатальона «Айдар» подорвались на мине в Донбассе

Автомобиль с бойцами нацбатальона «Айдар» взорвался на мине на контролируемой Киевом территории Донбасса.

Инцидент произошел 18 июля, когда грузовик передвигался по городу Константиновка. На месте погибли двое украинских военных, третий в тяжелом состоянии находится в госпитале.

«Важно отметить, что в момент произошедшего все боевики находились в нетрезвом состоянии", - заявил руководитель пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ выпустили по территории Донбасса более 300 снарядов. В результате обстрела погибла местная жительницу, в дом которой упали сразу несколько снарядов.

Накануне Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске объявила о бессрочном перемирии в Донбассе, которое начнет действовать с 00:01 21 июля.