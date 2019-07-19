Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости поддерживать санкции против России. Бывший министр обороны Германии и мать семерых детей была избрана главой ЕК несколько дней назад во время голосования в Брюсселе. Кандидатуру первой женщины-руководителя ЕК поддержали 383 депутата. На пост главы она была выдвинута в начале июля, а официально приступит к своим обязанностям в ноябре этого года, когда истекут полномочия действующего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

«Мы являемся свидетелями враждебного отношения со стороны России», - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Немецкий политик добавила, что Кремль «не прощает никакой слабости», и именно поэтому антироссийские санкции необходимо поддерживать. В большом интервью изданию La Repubblica новая Глава ЕК обвинила Россию в попытках «разделить Европу». При этом Урсула фон дер Ляйен уточнила, что необходимо предлагать диалог России.

Выступая в Европарламенте 16 июля, Урсула фон дер Ляйен пообещала бороться за права женщин, добавив, что посты в ее комиссии будут поровну разделены между мужчинами и женщинами.