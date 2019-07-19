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«Мода на старость»: приложение FaceApp заработало 10 млн долларов за 10 дней

Кристина Волкова
21:03 19.07.2019
При этом за все время работы доход составил свыше 11,6 долларов.
© Видео: ТРК "Звезда"

Разработчики приложения Face App с 9 по 19 июля заработали более одного миллиона долларов. При этом за все время работы доход составил свыше 11,6 долларов.

Уточняется, что само приложение является бесплатным, однако каждый может оформить себе дополнительные фильтры, заплатив за подписку. При этом людей, желающих себя «состарить» с каждым часом становится все больше.

В России «мода на старость» пошла от шоумена Михаила Галустяна, после чего вскоре его подхватили другие «звезды» российского шоу-бизнеса. Это и Гарик Харламов, Ксения Собчак и даже футболист Денис Глушаков.

Российский певец Прохор Шаляпин объяснил такой всплеск популярности желанием людей «посмотреть на себя на закате дней», добавив, что весь круг его друзей успел пройти через процедуру старения.

В свою очередь в США, где приложение стало пользоваться не меньшей популярностью, власти призвали людей отказаться от скачивания программы, потому что она разработана в России. Более того, российскую платформу назвали угрозой национальной безопасности.

«В век технологии распознавания лиц, которая используется и в целях безопасности, и в целях слежки, крайне важно, чтобы пользователи знали, как защитить свою персональную и биометрическую информацию, в том числе и от враждебных иностранных агентов», - завил сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер, добавив, что ФБР обязаны провести проверку сервиса, передает CNN.

Российская сторона отреагировала на опасения американцев, заявив, что разработчики собирают информацию о пользователе, в частности его фотографии, не для шпионажа, а только ради маркетинга и продаж.

«В конце концов разработчики не ради какого-то спортивного интереса эти приложения пишут, а разрабатывают для того, чтобы зарабатывать деньги», - пояснил эксперт по информационной безопасности Владимир Ульянов.

Что касается реальности изображения лиц в старости, то эксперты уверены, что программа хорошо сохраняет структуру лица, однако она не может в реальности изменение его структуры. В частности, любые вредные привычки обязательно скажутся на процессах изменения кожи и волос. В любом случае, уверены специалисты, лучше взглянуть на снимок мамы и папы, ведь это будет всё равно, что посмотреть в зеркало через пятьдесят лет.

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